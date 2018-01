JazzFest Znojmo 2018

WINE GOES TO JAZZ Znojemský JazzFest opět ve znamení lásky ke kvalitní hudbě a skvělému vínu. Na 11. ročníku festivalu je pro návštěvníky na každé akci připravena degustace vína od místních vinařů. Hudba bude znít v historickém centru města, v klubech a sklepeních, divadle a řadě dalších míst. Patronem festivalu je fenomenální jazzman Peter Lipa, který si letos pro znojemské publikum připravil 2 koncery: Bigbandové gala s Petrem Lipou, kterého doprovodí Big Band ZUŠ Znojmo, a Peter Lipa & Milan Lasica – Podobnosť čisto náhodná.

Dále je na programu: Jazzový večer v klubech, Mrznoucí jazz v centru Znojma, Swingová tančírna, koncerty Viléma Spilky, Sisy Feher, Alexandra Bona i Nigela Price a dalších. Program: pá 19. 1. Jazzový večer v klubech so 20. 1. Mrznoucí jazz před radnicí (Kouda's Trio) so 20. 1. Swingová tančírna (Django Jet) ne 21. 1. Peter Lipa & Big Band ZUŠ Znojmo st 24. 1. Alexander Bone Quartet (UK) pá 26. 1. Sisa Feher & Fehero Rocher (SK) so 27. 1. Vilém Spilka Trio po 29. 1. Nigel Price Trio (UK) út 30. 1. Peter Lipa & Milan Lasica Kompletní program s předprodejem vstupenek na www.jazzfestznojmo.cz/program