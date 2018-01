Prvním výstavním počinem Muzea města Brna v roce 2018 je výstava „Atol a putující slunce. Pavel Navrátil v dialogu se Zdeňkem Macháčkem, Miroslavem Šimordou a Bohumírem Matalem“. Uvidíte na ní tvorbu významného brněnského malíře spolu s vybranými díly jeho dobových souputníků a kolegů.

Výstava vám představí Navrátilovu tvorbu od stylizovaných maleb ze sklonku 50. let, přes abstrahující kompozice z 1. poloviny 60. let, obrazový cyklus Pompejí, etapu hlubokých ponorů do krajiny 70. let až po poslední práce z roku 1982. Jeho výtvarnou cestu doplňují sochy Zdeňka Macháčka a malby Miroslava Šimordy a Bohumíra Matala. Na tvorbě a životních příbězích těchto čtyř brněnských rodáků expozice nastíní tvůrčí snahy výrazné generace, jejíž dětství a dospívání postihly hrůzy války, a na jejíž výtvarný vývoj dopadaly nejdříve zrůdnosti stalinistických let a po krátkém intermezzu 60. let zlovůle normalizační represe. Jmenovaní umělci reagovali na tuto nehostinnou situaci křehkou odezvou, totiž ještě intenzivnějším únikem do přírody a výtvarnou reflexí přírodních dějů, zákonitostí univerza, plynutí a vrstvení času.

Přehlídka koncipovaná jako dialog Navrátilova díla s tvorbou jemu blízkých umělců je poděkováním této velké osobnosti, která svým malířským dílem vystavěném na modernistické tradici, odvaze výrazového a technologického experimentu, respektu k přírodě a s ní spjatým trvalým hodnotám zaujímá v dějinách české malby 2. poloviny 20. století důležité místo. Výstavní projekt připravilo Muzeum města Brna k příležitosti nedožitého 85. výročí narození Pavla Navrátila, a současně k 95. výročí narození Miroslava Šimordy a výročí uplynulých 30 let od úmrtí Bohumíra Matala.