Autoslalom Vyškov

Automobilové závody pro každého na vyškovském letišti. Zúčastnit se může kdokoliv s čímkoliv, co má 4 kola Zveme vás na 1. závod Autoslalomu Vyškov v roce 2018, který se bude konat v sobotu 6. ledna 2018 na letišti nedaleko Pustiměři.

Vypsané skupiny: A - vozidla s obsahem motoru do 1400ccm B - vozidla s obsahem motoru od 1400 do 1900ccm C - vozidla s obsahem motoru nad 1900ccm D - vozidla s pohonem kol 4x4 bez rozdílu obsahu (přepočet obsahu přeplňovaných motorů - x 1,7 benzínové, x 1,5 naftové) Úpravy vozidel jsou bez omezení. Je povinné použití bezpečnostních pásů a přilby.

Startovné na jednoho jezdce je 700,-Kč / 25Eur. Jede se jedna tréningová jízda a čtyři měřené jízdy, z nichž se čas nejhorší jízdy do výsledků nezapočítává. Přejímka bude od 8.00h do 9.00h na místním letišti - z Vyškova směr Pustiměř (sledujte ceduli "SLALOM"). Přihlášky posílejte do 4.1.2018 na e-mail: auto-Slalom@email.cz.