David Vávra je nejen známý herec a popularizátor architektury (cyklus Šumná města a Šumné stopy s Radovanem Lipusem), ale je také architekt. Brněnská repríza výstavy Davida Vávry, jež připravila Galerie Jaroslava Fragnera, přináší ohlédnutí za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou.

„Když jsem viděl tatínka za rýsovacím stolem, prohlásil jsem, že bych chtěl být také architektem. V devíti jsem tlustými fixami, které podmanivě voněly, kreslil hotely, kavárny, vlaky, řeky, ba i Vinetúa. Pak mne začali vychovávat učitelé výtvarné výchovy a nalézal jsem nedostižné vzory v historii světového umění. Asi ve třiceti jsem pocítil touhu navrátit se do tvůrčí volnosti čtyř let a po zbylých třicet let se o to pokouším. Je to mnohdy závod, přespolák, úprk s překážkami, triatlon, maraton, zkrátka běžet s domy,“ vysvětluje název výstavy architekt.

Na výstavě bude k vidění několik desítek realizací z tvorby jeho ateliéru, mezi nimiž návštěvníci naleznou nejen množství realizovaných novostaveb, interiérů a rekonstrukcí, ale také architektonická řešení expozic nebo scénografických návrhů.

Vybrané stavby, prezentované i formou modelů, tak doplní originály skic a plánů k nerealizovaným či dosud nedostavěným projektům, koláže, ale i scénografické návrhy divadelních her. Výstava DAVID VÁVRA – BĚŽET S DOMY bude otevřena od 13. prosince 2017 do 28. ledna 2018 v Galerii Architektury Brno.