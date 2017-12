JazzFestBrno 2018: Brad Mehldau Solo

"Brad Mehldau je jeden z mála hudebníků, jejichž hudba není obsažena v notách, jež hrají. Svoje posluchače oslovuje především tím, co je za nimi. Jako by za těmi notami byl celý neznámý svět, do kterého vás to táhne."

Takto charakterizoval amerického pianistu a skladatele před pár lety pro časopis Downbeat jiný slavný pianista Enrico Pieranunzi. Lepší charakteristiku tohoto stylotvorného hudebníka byste vymysleli jen těžko. Brad Mehldau patří do nejvyšší ligy jazzových a crossover hudebníků a jeho umělecký vývoj inspiruje početné pokračovatele po celém světě. Jeho hudba respektuje tradici a osobitě reflektuje současnost.

Čerpá jak z jazzové historie, tak z klasické hudby, pop music i experimentální hudby. Mehldau je ale také nevídaný virtuos, který ovšem své technické dovednosti využívá plně ve prospěch hudby. Posluchači jeho hudby se rekrutují ze všech generací, uspokojí jak tradicionalistu, tak hledače nových cest – i v tom je její síla. Mehldauovo brněnské sólové vystoupení v nádherném prostředí Besedního domu bude oslavou fenoménu improvizace.