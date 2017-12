LUX Film Days

Evropský parlament už od roku 2007 uděluje každý rok filmovou cena LUX Prize, která pomáhá evropským filmům prorazit také mimo národní publikum a jazykové hranice.



120 BPM, Western a Sámská krev - tři finalisté Oficiální soutěže ceny LUX 2017 - jsou otitulkováni do 24 úředních jazyků EU a během tzv. Filmových dnů LUX na ně můžete zajít ve více než padesáti městech ve 28 evropských státech.



O oficiálním vítězi rozhodují poslanci Evropského parlamentu, ale i vy můžete vybrat svého vítěze. Na stránkách https://luxprize.eu/audience-mention můžete dát hlas svému favoritu, získat šanci jet na příští Karlovy Vary International Film Festival a osobně tam vyhlásit cenu publika.



VSTUPENKY: http://bit.ly/2zeHsTO

----------------------------------------------------------------

7. 12. Western



Meinhard je samotářský dělník, který život pozoruje s nečitelným úsměvem zpovzdálí. Nikde se necítí doma, nečiní mu tedy velký problém přijmout šichtu v zapadlém koutě Bulharska, kde má německá parta v těžkých podmínkách vybudovat vodní elektrárnu. Odlehlá divočina, jazyková bariéra a cizinci, kteří o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vyprávět o sobě jiný příběh a vystupovat jako hrdina a ochránce slabých. V místě, kde si lidé lépe rozumějí beze slov, pocítí naléhavou touhu někam patřit. I za cenu toho, že si znepřátelí krajany, kteří na domorodce hledí svrchu a nijak se nenamáhají udržovat dobré vztahy.



8. 12. Sámská krev



Čtrnáctiletá Elle Marja je sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého století a ponižujícím vyšetřením na internátní škole, začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným a zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou rodnou kulturou. Strhující debut Amandy Kernell nahlíží „přírodní“ sámské etnikum zevnitř a umožňuje divákovi zakusit temnou část švédské koloniální historie bezmála fyzickým způsobem.



9. 12. 120 BPM



Raná devadesátá léta minulého století. AIDS si už deset let vybírá kruté oběti na životech, přesto aktivisté z pařížské pobočky hnutí ACT UP bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád a machinacemi farmaceutických firem. Nováček Nathan se seznamuje s radikálem hnutí Seanem, jehož politický boj je zároveň bojem o život. Sean je HIV pozitivní a jeho čas se krátí...