Víkendové labodílny: Vůně Vánoc

Víkendové labodílny pro rodiny s dětmi, každou sobotu a neděli od 9. 12. 2017 do 23. 12. 2017. Třicetiminutový program v Labodílně pro rodiny s dětmi od 3 let Příplatek ke vstupnému do VIDA!: 50 Kč/skupina (1–3 os.)

Předpokládané začátky: 12.00, 14.00, 16.00, přesné začátky se dozvíte na pokladně Hledáte inspiraci na netradiční vánoční dárek?

Na našich vánočních dílnách si můžete vyrobit domácí šumivé koule do koupele podle vaší fantazie. A že není poslední zimy moc sněhu? Co takhle instantní sníh? Dozvíte se, jak vypadá i jak se chová. Také se neučíte zapálit oheň bez sirek a zapalovače. Tyto a další pokusy na vás čekají na našich prosincových Labodílnách. Přijďte nasát pravou vánoční atmosféru.