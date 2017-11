Památník písemnictví na Moravě srdečně zve na vernisáž výstavy Móda v dobovém tisku, která se uskuteční ve středu 22. listopadu v 18 hodin.

Výstava představí ilustrované salonní časopisy – úchvatné střihy, modely, kreslené reklamy, zkrátka svět módy, která se neustále vrací, obměňuje a trvale inspiruje. Přeneste se s námi do doby vybraného vkusu, stylu a elegance. Přijďte do Rajhradu načerpat inspiraci z módních časopisů 20. a 30. let! Součástí vernisáže bude módní přehlídka skupiny Prvorepubliková móda.