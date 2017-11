Divadelní workshop Brno

Hrajete divadlo, ale nechcete se spokojit s malými rolemi? Chcete studovat herectví, nebo se jím jednou i živit? Zkrátka… chcete se dostat dál, než vaši kolegové, a vybudovat kariéru? Pak by vás mohl zajímat divadelní workshop, který se koná v sobotu 25. listopadu 2017 v Brně.

Ten vám dává přesně to, co ke svému dalšímu růstu potřebujete – vzdělání, zkušenosti a znalosti lektorů hlasové, herecké i pohybové a teoretické výchovy, kteří se pohybují v oblasti divadla, rozhlasu i televize. Závěrem dne je pak připravena ukázka scénického čtení ze hry Skleněný zvěřinec Tennessee Williamse s následnou diskuzí se sociologem a psychologem na téma práva mladého umělce na uskutečnění svého snu, snu o umělecké kariéře.

Zajímá vás to? Pak neváhejte a přijďte 25. listopadu 2017 od 10:00 do 20:00 do Klubu Leitnerka v Brně. Na akci je nutné se přihlásit a předem zaplatit účastnický poplatek (všechny důležité informace a pokyny k platbě naleznete na stránkách divadelního workshopu.