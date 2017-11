Afrika na Pionieri s Marekom Slobodníkom v Břeclavi

Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty naprieč Afrikou na Jawách Pionier.



Začalo to nevinným výletom, keď sme po strednej škole vyrazili prvý krát na pionieroch okolo Slovenska. Každým rokom sme chceli vidieť toho viac, no a po deviatich rokoch sa nám podarilo prejsť naprieč celým kontinentom. Poďte si vypočuť rozprávanie o tom, ako sme sa predierali zamrznutou Európou do Afriky, kde nás čakalo 45 stupňové peklo v Sudáne a nekonečné prejazdy púšťami, tlačenie do obrovských hôr v Etiópii či nekonečné pláže Mozambiku...



Piati cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jednostopých motorových dopravných prostriedkov.