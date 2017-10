Myslíte si, že brněnské VIDA! science centrum je jenom pro děti? Je čas přesvědčit se o opaku a to nejlépe večer, když VIDA! ožívá díky hudbě, baru a nevšednímu programu. Party pod hlavičkou VIDA! After Dark se konají několikrát do roka a pokaždé mají jiné téma. Nejbližší se uskuteční už ve čtvrtek 2. listopadu.

Bloody VIDA! After Dark 2. 11. 2017, 19.00–23.00 Nenechte si ujít naši historicky první halloweenskou party. Čeká vás krevní laboratoř, pitva oka i srdce Přijďte v tematickém kostýmu a budete mít vstup za polovic!