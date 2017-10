Kocour v botách

Kdy jste naposledy vzali svoje děti do divadla na nějakou pohádku? Už je to určitě delší čas, viďte? Tak to napravte a ukažte jim v divadle postavu, kterou znají velmi dobře z televize – Kocoura v botách.

Tuto klasickou francouzskou pohádku od Charlese Perraulta totiž v úpravě Zdenky Dufkové a Pavla Cmírala nastudovala Veselá divadelní společnost, o. p. s. a ráda vám ji 22. října 2017 od 17:00 v Klubu Kotelna v Kuřimi předvede. Pro děti si navíc připravila drobný suvenýr v podobě Kocouřích omalovánek. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji (od 2. Října v Kuřimi) nebo také přímo na místě před představením.