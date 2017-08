Hradozámecká noc ve vile Löw-Beer: Hvězdy, které nehasnou

Třetí Hradozámecká noc ve Vile Löw-Beer je tady! Na zahradě vily nás v 19 hodin čeká koncert HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU, během něhož se hudebně přeneseme do 60. let minulého století.

Brněnská kapela KR BANDA nabídne kvalitní blues-rock 'n' roll a šansony. Hity nejslavnější kapely všech dob The Beatles pak zahraje pražský revival The BUGLES. V závěru večera se můžete těšit na komentovanou módní přehlídku. Speciálně pro tuto příležitost připravil Salon první republiky přehlídku šatů z 60. až 80. let minulého století.

O Hradozámecké noci nebudou chybět ani netradiční komentované prohlídky vily, během kterých se podíváte i na půdu a poznáte tajemství zlatého pokoje.

Časy prohlídek: 18:00, 18:30, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00 a 23:30.

Předprodej vstupenek na koncert i prohlídky probíhá na pokladně vily, od úterý do neděle v čase 10–18 hodin.