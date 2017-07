Trhák jako Anděl Páně 2 nesmí ve strážnickém letním kině chybět! Všichni jste srdečně zváni! :)

"Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně.

V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje.

Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění."