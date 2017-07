Jevišovické kuturní léto 2017

Zažijte léto plné zážitků! Kultura, hudba, soutěže i zábava pro děti - to vše se vás čeká v Jevišovicích během léta. Jevišovice jsou místem plným historie, sportovního vyžití i kulturních zážitků.

A právě skloubení historie a přírody je to, co sem láká mnohé návštěvníky. A co zde můžete vidět? Kromě historických památek, které se nacházejí po celém Jevišovicku, můžete vyrazit na přehradu. Ta je nejstarší zděnou přehradou na Moravě.

Můžete s sebou vzít také kolo a vyrazit po některé cyklostezce po okolí Jevišovic. Lákavé je také vyzkoušet jízdu na koních, nebo vyrazit za dobrým jihomoravským vínem. A je toho samozřejmě mnohem více. Přijeďte se podívat!