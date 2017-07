České dědictví Unesco

Výstava fotografií v rámci 15. ročníku popularizačního a vzdělávacího projektu Poznej světové dědictví UNESCO pod záštitou České komise pro UNESCO. Autorský projekt RNDr. Mileny Blažkové přibližuje místa v České republice i ve světě, která pro jejich mimořádnou hodnotu organizace UNESCO zařadila na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.

Putovní výstavy fotografií letos zavítají celkem do devíti českých měst, o prázdninách i do Brna – do galerie Celnice na zahradě Vily Löw-Beer v Brně. V červenci si v galerii Celnice můžete prohlédnout fotografie českých památek a tradic zapsaných na seznamu světového dědictví.

Letos totiž slavíme 25. výročí zařazení historického centra Prahy, Telče a Českého Krumlova mezi památky UNESCO.