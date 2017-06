Monkey Junk (Canada) - Stará Pekárna - 12.10.2017 v 20:00

Kanadská bluesová špička se vrací do Staré Pekárny! Je Kanada také bluesová? Ano, a to pořádně! V případě kapely MonkeyJunk se blues mísí s rock and roll a klimaty jam-bandowymi . Oni sami dávají přednost jedinečné kombinaci něco jako "bažina R & B, soul boogie funk a postelový funk."

Trio pochází z Ottawy a je hvězdou kanadského blues. Pravidelně udělované ceny - "Maple Blues Awards" (pro rok 2013 získali pět!). Jsou oceňováni v širší kanadské hudební scéně, o čemž svědčí i skutečnost, že představují sochu "Juno", což je kanadský ekvivalent Grammy.

A důkaz, že jejich sláva překračuje hranice, je cena udělená Američany v roce 2010 Blues Music Award za debut roku.