Láďa Kerndl - vánoční koncert - Semilasso - 21.12.2017 v 19:30

radiční vánoční koncert Laďa Kerndl se svým 4 členným orchestrem.

Obsazení : bicí Ctibor Hliněnský, piano Mirek Veselý, baskytara Dušan Reichman, Kytara, trumpeta Luboš Dibdiak.

Vánoční koncert v rytmu světových evergreenů , filmových, jazzových a swingových melodií.

Zazní skladby jako MY WAY , STRANGERS IN THE NIGHT , WHAT A WONDERFUL WORLD ,SWAY, IT S IMPOSSIBILE, I VE GOT YOU UNDER MY SKIN , HEY WONT YOU PLAY, CHICAGO,BUONA SERRA, BESAME MUCHO,GEORGIA. a další.