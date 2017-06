Hudba Tvýho Fotra Blues Band - Stará Pekárna - 30.9.2017 v 20:00

Hudba Tvýho Fotra se znovu vrací do Brna, tentokrát do klubu Stará Pekárna, a to s úplně novou náloží Chicagského blues. Básník Michal Talo, v hudebních kruzích známý spíše jako Heřman Hýřil, se tentokrát obklopil zkušenými muzikanty z okolí Kladna, aby i s nimi došel ke konsenzu, k osvícení, k jádru pudla - černějšímu, než je vaše ranní káva.

Neváhá při tom rozpačitě vykrádat kdejakého klasika, nebo se tonoucí stébla chytat. Jeho zpěv a foukací harmoniku doprovodí Jan Kasalický (el. kytara), Petr Vrabec (el. basa) a Zdeněk Vácha (bicí). Hudba, kterou tato energická kapela hraje, je inspirovaná bluesmany jako Junior Wells, Buddy Guy, Freddie King nebo Howlin Wolf.

Připravte se na příjemný večer, budete v dobrých rukách. Máte-li rádi Chicagskou hudbu let 60. a 70. nelze tento večer strávit lépe než ve Staré Pekárně. Tam, kde hraje Hudba Tvýho Fotra.