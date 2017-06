Kloboukový den v Jurkovičově vile

Je to už počtvrté, co se zahrada Jurkovičovy vily zaskví záplavou dam a jejich protějšků v kloboucích a dobovém secesním oblečení. Atmosféra v okolí vily se tak symbolicky přenese do doby před sto lety, kdy byly klobouky, slunečník a rukavičky součástí každodenní garderóby.

Ve vile se totiž opět uskuteční oblíbený Kloboukový den, který Moravská galerie v Brně pořádá společně s Kloboukovým klubem Radky Chabičovské.

Program:

15.30 Zahájení

15.45 Prohlídka vily č. 1 (30 min.) / Informace o Jurkovičově vile, o úboru dámy v době secese

16.15 Módní přehlídka secesních klobouků a šatů

16.45 Prohlídka vily č. 2 (30 min.) / Historické překvapení

17.15 Módní přehlídka klobouků a šatů z 20. let

17.45 Prohlídka vily č. 3 (30 min.) / Vzpomínka na starostku Útulny dětské Marii Steyskalovou

18:15 Vyhlášení soutěže o nejlépe sladěnou dámu a nejhezčí klobouk, slavnostní defilé modelek

Živé hudební vystoupení během celého odpoledne zajišťují manželé Procházkovi a Louis Armstrong Live.

Kdo přijde v klobouku, bude mít prohlídku vily za poloviční vstupné. Za deštivého počasí se akce nekoná!