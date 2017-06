Píše se rok 1987. Léto. Jez na Berounce. Mladý Emil alias Válec se právě pokusil nebezpečný jez sjet. Udělal se. A vůbec to nevypadalo dobře. Naštěstí ho mladá Marcela alias Borůvka zachránila. Vytáhla ho za pádlo. A když tak seděli po prožitém nebezpečí v letní podvečer na břehu Berounky, a hlasitě oddychovali, zamilovali se. To byl začátek jejich dlouhé cesty. Začátek manželství, které pak trvalo sto let.

Manželství v kostce je nová komedie Luboše Baláka o věčném souboji mužů a žen, který netrvá jen sto let a který se netýká jen dvou jedinců. Týká se všech a prožíváme ho znovu a znovu. Emil a Marcela ho dávají jen poněkud extrémněji. Kolikrát se vlastně toho druhého pokusili zavraždit? A jak je mo...žné, že ten druhý partner ještě vůbec žije? A jak to, že jsou pořád spolu a nepukla jim hlava

Manželství v kostce je skvělou příležitostí pro komediální talent dvou skvělých herců Zuzany Kronerové a Oldřicha Navrátila. Přijďte se podívat, jak proběhl jejich vztah, zcela jistě v něm objevíte vlastní zážitky a zkušenosti. Ty vtipné i ty supertemné.

Délka představení je přibližně devadesát minut.

Režie : Luboš Balák

Asistentka režie : Adéla Vondráková

Kostýmy : Kateřina Kumhalová