Ahoj. Již po páté si vás všechny přátelé dobrého conování dovolujeme pozvat na velkolepý brněnský Con-ec. Tentokrát s podtitulem: Con-ec 5 žije.

Kdo jste byli na minulých ročnících, již víte co máte čekat a pro vás ostatní, můžete se těšit na několik souběžných linií programů (sci-fi, fantasy, Military, literatura, horor, Asie, komiks, steampunk a tradiční manifest fantastiky).

Množství Komorních larpů a rpg her. Najdete u nás všechno co k dobrému conu patří, množství deskových her, simulátor kosmické lodi Artemis, Retrohernu, která vám přinese to nejlepší z dob dávno minulých, mnoho zajímavého a originálního programu, kde nebude chybět například oblíbený turnaj ve famfrpálu a další zábava vytvořená speciálně pro návštěvníky Con-ce.

A hlavně pak nepřetržitou uvolněnou párty 24 hodin denně s bohatým přísunem občerstvení kdykoli po ruce. Takže buďte vítáni a neváhejte navštívit naše stránky a sami se mrknout jaký program vás čeká.