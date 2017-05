Hlavolamy ve VIDA!

Vstupte do herny s hlavolamy z celého světa. Najdete tu známé kousky jako je ježek v kleci nebo proslulá Rubikova kostka, ale i opravdové rarity v podobě hlavolamů Kumiki z Japonska.

Těšit se také můžete na ukázku tajných skříněk a kolekci nemožných předmětů. Ty jsou podle Josefa Hordiny, z jehož sbírky výstava vychází, zřejmě to nejlákavější, co výstava nabízí. Úkolem takového hlavolamu není ho vyřešit, ale najít cestu, jak byl vyroben. Co myslíte? Zjistíte, jak prošel dřevěný šíp skrz skleněnou láhev, aniž by ji porušil?

Přijďte objevit svůj skrytý talent. Kdo hlavolam vyřeší nejrychleji? Můžete soutěžit se spolužáky nebo porovnat své schopnosti s rodinnými příslušníky.

Přesvědčte se, že lámat si hlavu je zábava!