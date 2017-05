Festival Kefasfest je open air festival na nádherném místě bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích Šestý ročník křesťanského festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od 23. do 25. června 2017.

Na festivale vystoupí: Pavel Callta, Jarda Svoboda (Traband), Way to go, Darce, Miracles a další... Festival láká také na bohatý doprovodný program - Přijďte si vyzkoušet parkour, naučit se žonglovat, přejít slackline, projet se na loďkách a zažít spoustu dalších věcí.

Kefasfest je prostor pro kvalitní domácí i zahraniční hudbu, divadlo a kulturu. V různorodosti hudebních a divadelních žánrů chce představit moderní křesťanskou kulturu a její radostné poselství.