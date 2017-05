Oona Doherty představuje očištění muže. Provází vás špinavou Evropou a vypravuje se s vámi za nadějí. Ze tmy do zářícího světla najednou přistáváte jako pták z ráje. Epizoda ze série Hard to Be Soft je pokusem o dekonstrukci představ o mužích na tomto světě. Vytváří charaktery všech typů mužů podle irských stereotypů.

Performerka se na samé hranici fyzického divadla proměňuje v různé bytosti. Skrze slova, pohyb a zvuk se točíte spolu s ní v ideách mužství, morálky a nostalgie a balancujete na křehkých hranicích komedie a tragédie. Prodíráte se kulturními a společenskými stereotypy a zjišťujete význam vlastní sebedůvěry.

Po představení následuje hudební set Dj Rory (40 min)

Rory Moore působí v Derry, v Severním Irsku, jako písničkář, producent a hudebník v kapele Strength NIA, která se se zvuky varhan, basové kytary a beatů profiluje jako “existenciálně popová” formace. Mimo hudbu je Rory aktivní také v oblasti živého a akčního umění, na festivalu Fringe v Edinburghu například účinkoval spolu s nihilistou Jamesem kingem.

V Derry provozuje vlastní nahrávací studio, se kterým spolupracují kapely a umělci z celého Irska. Spolupráce na projektu Oony Doherty Hope hunt je pro něj velkou radostí.

Pro představení v rámci festivalu TANEC PRAHA 2017 v Plzni si můžete zakoupit permanentku do Moving Station: 4. 6. Proces, 5. 6. O Crivo + Hello?, 6. 6. Švihla + Gula, 12. 6. Hope Hunt and the ascension into Lazarus - zvýhodněná cena 3 + 1 zdarma.

Představení Hope Hunt and the ascension into Lazarus hrajeme i 26. června v PONEC - divadlo pro tanec.