Adventní gospely: Stella Jones & The Christmas Gospel Singers

Americký gospelový soubor Stella Jones & The Christmas Singers se vrací do Česka a poprvé přijede i do Brna. Na koncertě zazní nejslavnější písně z jejich repertoáru, s nímž v posledních letech procestovali celou Evropu.

Nebudou chybět skladby jako Oh Happy Day, Down by the Riverside, Amazing Grace a další.