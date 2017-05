Od doby, kdy skupina ABBA, tedy Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid, slavná švédská čtveřice, která dobyla v 70. - 80. letech svět, koncertovala naposledy, uplynulo 31 let. Poslední dva koncerty v Royal Albert Hall v roce 1979 s kapacitou 5000 diváků nemohly uspokojit obrovský zájem příznivců kapely. Dodnes zůstává ABBA v popředí zájmu velkých televizí a radií po celém světě a jejich písně jsou stále živé díky muzikálovému představení Mamma Mia.

Jako pocta této masivně populární formaci vznikl v roce 1999 projekt ABBA Mania, který vás přenese zpět časem do doby největší slávy ABBA famózním živým vystoupením. Dnes již vysoce ceněná show odehrála svá první představení v roce 2000. V roce 2002 show zavítala do Meccy muzikálů, londýnského West Endu, a byla uváděna po 18 týdnů v Strand Theatre. V témže roce poprvé přijela do Deutsches Theatre v Mnichově, kde vyprodala celkem 21 představení.

V roce 2003 přišla první významná ocenění, ABBA Mania obdržela prestižní cenu Radia Regenbogen za nejlepší muzikál roku 2002. V následujícím období ABBA Mania vyprodala halu pro 10000 lidí v Kolíně nad Rýnem a 24krát Schillerovo divadlo v Berlíně. V roce 2004 vystupovala ABBA Mania se zakladatelem původní skupiny Bjornem Ulveausem v ostře sledovaném pořadu k 30. výročí premiéry Abby v Eurovizi 1974.