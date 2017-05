Co vás čeká na semináři JAK SE NAUČIT VYUŽÍVAT ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

Zákon přitažlivosti funguje vždy, všude a neustále. Je to vesmírný zákon, který říká, že to, co z nás vychází, se k nám zase vrátí. Lidově řečeno “co zasejeme, to sklidíme”. Většinou ho používáme nevědomě, a tak si do svého života přitahujeme nejen to, co se nám hodí, ale i to, co bychom tam mít nechtěli.



Jak se tedy naučit využívat zákon přitažlivosti tak, abychom získali výsledky, které chceme? Kde děláme chybu a proč se nám dějí situace, které si ve svém životě nepřejeme? Na semináři si povíme jak vědomě měnit na co se soustředíme, abychom si do svého života přitahovali ty události a osoby, které odpovídají tomu, jaký život žít chceme.



Seminář je vhodný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět v čem spočívá princip zákona přitažlivosti a jak ho správně používat. Maximální počet účastníků je 8 osob, bude zde tedy dostatečný prostor pro konkrétní dotazy, a ukážeme si konkrétně, jak správně „vysílat“ to, co si do svého života chceme přitáhnout. Doporučuji vzít si psací potřeby na poznámky.