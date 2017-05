Co vás čeká v kurzu MINIZAHRÁDKY V EXTERIÉRU

Vždycky jste toužili bydlet v krásném domě se zahradou, ale nakonec jste skončili zavření v městském bytě s jen malým, nebo žádným balkónem? Nevadí! Přesto si můžete udělat vlastní malou okrasnou zahrádku přímo u Vás na balkóně nebo společné terase:-) Minizahrádku můžete také umístit do Vaší opravdové veliké zahrady jako originální živou dekoraci.



Sami si navrhnete, jak bude vypadat - kde uděláte cestičky, jezírko, skalku, kam přijde stoleček a židličky, pergola, altánek, lucerna nebo ptačí budka. A pak už se vrhneme do toho pravého zahrádkaření, budeme sypat hlínu, kamínky a písek, sázet rostlinky a rozmisťovat miniaturní doplňky.



Vezměte s sebou klidně i děti, mohou si hrát spolu s námi a na zahrádku si dát svoje panáčky, skřítky, udělat si z ní zoologickou zahradu nebo jurský park. Fantazii se meze nekladou :-)



Výhodou je, že se o zahrádku můžete starat celý rok, klidně i v zimě. Na jaře si do ní můžete dát malá velikonoční vajíčka, kuřátka a zajíčky, v létě přidat lehátko na opalování, na podzim rozvěsit na stromečky jablíčka a v zimě vánoční ozdoby.