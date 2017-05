Pletení od A do Z

Co vás čeká v kurzu KOUZLA S HÁČKEM

Nikdy v životě jste nedržel/a háček v ruce a velmi se vám líbí třeba irská krajka? Nebo oceňujete praktičnost háčkovaných síťovek? Okouzlila vás barevnost hrací deky? Vzdycháte nad fragmenty prababiččina háčkovacího umění? Toužíte po nákrčníku, čepici, háčkované opici? Líbí se vám todlecto na týdle fotce a nevíte jak na to? Přijďte.



V tomto kurzu nevypisujeme jednotlivá témata. Posadíme vedle sebe pokročilou háčkařku, dumající nad složitým krajkovým vzorem, a osobu, která v životě (zatím) neuháčkovala ani řetízek. Díky omezené kapacitě a individuálnímu přístupu zvládneme vyřešit vše, co bude aktuálně na programu - a ten si budete tvořit vy. Jednotícím prvkem je v tomto případě pouze láska (ať dřímající, nebo již léty stvrzená) ke kvalitnímu materiálu, dobrému střihu a jedinečnosti háčkované módy či bytových doplňků.



Kurzy jsou vhodné pro všechny, dospělé i šikovné děti od 10 let.