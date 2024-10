Čaroděj Kajtek

Kajtek je obyčejný kluk – trochu blbne, trochu si vymýšlí a rád poslouchá příběhy, které mu vypráví babička. Po smrti maminky zůstal jen s ní, a tak často utíká do světa dětské fantazie a představuje si, jaké by to bylo mít superschopnosti.

A jednoho dne zjistí, že je skutečně má. Magická moc ale nejdřív ovládne jeho. Narozdíl od svého britského následovníka Harryho Pottera totiž nenavštěvuje Školu čar a kouzel v Bradavicích, kde by ho naučili s ní zacházet. Je to samouk, a tak se nejednou nechá unést zvědavostí, někdy jen z legrace a pro radost, jindy dokonce ze škodolibosti. A nejednou se to všechno taky vymkne kontrole.

103 min. / ČR, Polsko, Slovensko / 2024 / přístupný / Rodinný / režie: Magdalena Lazarkiewicz / česká jaz. verze