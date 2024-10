Jiří Mádl ve svém nejambicióznějším filmu Vlny odtajňuje skutečné dobové události v uhrančivém špionážním thrilleru o důležitosti rodiny, o boji za svobodu a o jedné nahrávce, která může změnit běh dějin.

Hlavní roli režisér svěřil Vojtěchu Vodochodskému, dále se ve snímku představí Stanislav Majer, Martin Hofmann, Vojtěch Kotek, Táňa Pauhofová nebo Marika Šoposká.

131 min. / Česko / 2024 / od 12 let / thriller

Vlastně tak trochu omylem, místo v redakci bylo snem jeho mladšího bratra Pavla. Tomáš se dosud staral hlavně o to, aby byli oba v bezpečí. Netuší však, že místní redaktoři jsou v hledáčku tajných služeb. Ty se o činnost v redakce začnou zajímat o to víc, když se objeví nahrávka, jejíž odvysílání by mohlo změnit osudy mnohých. Čas se krátí, napětí narůstá, je třeba jednat. Stane se Tomáš jedním z těch, kdo se zapíší do historie, nebo bude chránit nezletilého sourozence, to poslední, co po smrti rodičů zbylo z rodiny?