Lee: Fotografka v první línii

Lee: Fotografka v první linii je filmem o odvaze, ztrátě a hledání vlastní identity. Je to příběh ženy, která si neustále kladla otázky o smyslu svého života, o ceně slávy a o tom, co to znamená být svědkem historie.

Zkušená režisérka Ellen Kuras svým filmem ukazuje nejen historii, ale i vnitřní svět silné ženy, která se postavila tváří v tvář temným stránkám lidstva.

116 min. / USA, Velká Británie, Norsko, Austrálie, Irsko, Singapur / 2024 / přístupnost: 15+ / životopisný, válečný / režie: Ellen Kuras / titulky

Hrají: Kate Winslet, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard, Josh O'Connor, Andy Samberg, Noémie Merlant, James Murray, Samuel Barnett a další