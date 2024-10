Voňavý večer s aromaterapií od srdce je pro každého milovníka vůní a pro ty, kdo rádi citlivě využívají darů přírody. Za pomocí smyslu čichu nahlédneme do tajů aromaterapie, která sahá svým vznikem do doby několika tisíců let před Kristem.

Naladíte se meditací vůní a dozvíte se o původu, kvalitě a výrobě esenciálních a nosných olejů, které si osaháte a očicháte. Odnesete si informace o bezpečném užívání aromaterapie v domácím prostředí a o vhodných kombinacích a na závěr si vyrobíte vlastní terapeutickou směs do roll-onku, kterou si odnesete domů.

Cena: 390 Kč.

Registrace nutná na galerie@kulturatisnov.cz, počet účastníků je omezen.