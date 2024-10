Modré Hory - pět obcí, jako pět prstů mozolnaté dlaně. Modré hory – kraj kudy prošel Pán Bůh a požehnal úrodné zemi. Kraj André – odrůdy modrých hroznů, vyšlechtěné právě tady a oblast Vína v oranžovém - to podle místních meruněk, které obklopují vinice. To vše o Modrých Horách platí. A že 35. festival nebude jen o vínech, garantuje místní chasa, vždyť hody se tady slaví nejméně tři dny, v krojích a s úctou ke všem tradicím.

K prvnímu VOC Modré Hory už přibylo i VOC Kraví Hora s jedinou hodnocenou odrůdou André, vyrostla nová vinařství, více se experimentuje, ale více se ctí i klasická vína. Tak se těšme na to všechno, na vína tradiční i moderní, na krásu Modrých Hor a umění zdejších vinařů. V ceně dvoudenní vstupenky je vstup do všech sklepů s degustaci nejméně 300 festivalových vín, tištěný průvodce i festivalová aplikace, degustační sklenička, stylová textilní taška a neomezené jízdy festivalovými autobusy.

Začátek je v sobotu 26. dubna ve Velkých Pavlovicích, sklepy se otevřou od 10 do 21 hodin, v neděli pak od 10 do 15 hodin. Po oba dva dny je i výhodný nákup vín přímo u vinařů. Registrační místo s prodejem vstupenek na místě je ve Velkých Pavlovicích otevřeno v pátek 25. dubna od 15 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 15 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin. Kyvadlová doprava jezdí mezi obcemi po celou dobu akce. Předprodej vstupenek bude probíhat ve 3. vlnách až do 24. dubna na stránkách festivalu.

Zdroj fotky: fb Festival otevřených sklepů – Jaro v Modrých Horách