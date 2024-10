Kdo je královnou podzimu? No přece DÝNĚ! Přijďte si s námi užít zábavné sobotní odpoledne na první žebětínské DÝŇOBRANÍ. Těšit se můžete na spoustu zábavy, fotokoutek či vyřezávání dýní v halloweenské atmosféře. Akce se koná v sobotu 26. října v čase od 14.00 do 18.00 hod. souběžně s tradiční Výstavou ovoce a zeleniny. V případě hezkého počasí nás najdete na Křivánkovo náměstí, za vytrvalého deště se schováme do sálu Katolického domu.

Dýni si můžete donést vlastní, v omezeném množství budou ale na místě i k zakoupení. Náčiní na vyřezávání si vezměte s sebou z domu. Budeme rádi, když společně s námi ozdobíte náměstí v halloweenském duchu a užijeme si společně první žebětínské DÝŇOBRANÍ.

Zdroj fotky (Dýňobraní) : Brno Žebětín