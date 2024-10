KOMA 2024 – mezinárodní komiksový festival

10. ročník mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2024 přivítá své návštěvníky od 10. do 13. října 2024 v brněnské Káznici, kde představí to nejlepší ze současného českého i zahraničního komiksu, a to pod tématem RESET.

Návštěvníci se mohou těšit na více než třicet výstav českých a zahraničních autorek a autorů. Festival KOMA 2024 přinese také bohatý doprovodný program – interaktivní zážitky v podobě draw battle – soubojů kreslířů, nebo storytellingu. Festival zpestří i koncerty a DJ sety, kde vystoupí například brněnská post-punková kapela sinks nebo alternativní rapový umělec Dušan Vlk.

Milovníci komiksu si přijdou na své také díky výstavě KOMA Open Call, kde budou k vidění práce amatérských autorů, a výtěžek z aukce festivalových děl poputuje na pomoc neziskové společnosti Renadi.