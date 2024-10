Crazy Cabaret: Gatsby show

Gatsby je mrtev a přesto jste dostali pozvánku?

Staňte se součástí večera a odhalte s Cabaretem des Péchés nového hostitele. Vstupem do kabaretu získáte záhadnou obálku a rázem se ocitáte na konci 20. let dvacátého století. Setkáváte se s několika postavami, jejichž příběhy a temná minulost poukazují na to, že právě ony by mohly být novým Gatsbym.

Stanete se hostem s jedinečným jménem, profesí a tajným úkolem a budete mít možnost dostat se pod pokličku největší smetánky z Long Islandu.

Dokážete uhodnout pravou identitu nového Gatsbyho?

Jak se zapojit či nezapojit:

Jak už bylo napsáno výše, přicházíte do kabaretu jako host na párty. Na recepci na vás bude čekat obálka, ve které najdete vaši totožnost, profesi a také tajné úkoly. Bude ovšem na vás, jak moc se chcete do naší show zapojit, a proto si vyberete jednu ze tří variant:

1. Rád se zapojím, ničeho se nebojím!

2. Zapojím se, něco malého určitě zvládnu.

3. Chci si pouze užít show.

Po výběru úkolu je již na vás, jakým způsobem se jej zhostíte. Vytvoříme tak spolu nezapomenutelnou atmosféru a báječné zážitky na takovou jednu Gatsbyho párty.

Na co ještě se můžete těšit:

welcome drink

živý zpěv

kapela

tanec

akrobacie

krásné výhry

zážitky

DJ

DRESS CODE: Gatsby styl (20. léta minulého století)