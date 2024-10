INN Brno: Sousedství: Jak jej formujeme my, jak formuje nás? S příchodem podzimu se Iniciativa nájemníků a nájemnic vrací na vysokoškolskou půdu! Už příští čtvrtek zakotvíme v prostorách Fakulty architektury VUT!

Akce INN Brno: Sousedství: Jak jej formujeme my, jak formuje nás? je pro širokou veřejnost, tak rozhodně přijďte! Spolu s našimi hosty, hostkami a vámi se trochu posuneme od tématu nájemnictva a ve společné debatě vyplujeme do divokých vod sousedství a participace v bydlení. Podíváme se na vztah mezi nejistotou bydlení a prostředím ve kterém žijeme, na strasti i slasti různých komunitních forem bydlení v Česku, a pokusíme se rozklíčovat, kdo nebo co dnes vytváří „dobrou čtvrť“.

Zdroj fotky: fb INN Brno: Sousedství