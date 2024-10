Medúza byla v řeckém mýtu potrestaná za znásilnění, jehož se na ní dopustil bůh Poseidon. Zdá se to nelogické, ale je to tak. V posledních letech slouží mýtus umělcům po celém světě jako látka, skrze níž se dá hovořit o sexualizovaném násilí a násilí v partnerských vztazích, a stejně se motivu medúzy chápe i dramatička německojazyčného prostoru a izraelských kořenů, Sivan Ben Yishai (*1978).

Like Lovers Do (Paměti Medúzy) z roku 2021 je analýzou mileneckých vztahů v naší době – pokřivených traumaty a vzorci plnými násilí i děděnými představami o mužsko‑ženském zápolení. Co očekáváme od milostných vztahů v nevinném věku před pubertou a prvními bolestnými zkušenostmi? A jak a proč se potom stane, že realita nemůže odpovídat vysněným představám? A co kdyby to tenkrát v řeckém mytickém světě dopadlo jinak a Medúza místo útěku do chrámu vzala do ruky nůž?

Zdroj fotky (Like Lovers Do (Paměti Medúzy)): Národní divadlo Brno