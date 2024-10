Promítání filmu: Nilin sen o životě v rajské zahradě

Zveme Vás na filmový večer s Europe Direct Brno v KJM. Promítat se bude dokumentární film “Nilin sen o životě v rajské zahradě” (Německo, 2023). Lejla žije se svou šestiletou dcerou v severoíránském Mašhadu. Město je významným bodem pro šíitské poutníky, zároveň je však nechvalně známé také fenoménem síghe, tedy dočasných manželství. V Íránu, sešněrovaném přísnými náboženskými pravidly, jde o legální způsob, jak praktikovat nevěru. Manželství na dobu určitou umožňuje mužům udržovat sexuální vztahy vedle své právoplatné manželky i s dalšími ženami.

Děti, které se z těchto svazků narodí, však pro společnost oficiálně neexistují. To je i případ malé Nily. Její matka neúnavně bojuje, aby pro dívku získala rodný list, bez kterého nemůže nastoupit do školy. Pouští se proto do dlouhého a traumatizujícího soudního sporu s Niliným otcem. Ten Lejle vyhrožuje, že jí dceru po dovršení jejích sedmi let vezme, na což má coby její otec v Íránu právo. Lejla čelí domácímu násilí a celospolečenské šikaně, ale nevzdává se a pere se za lepší budoucnost své jediné dcery.

Režie: Niloufar Taghizadeh Trvání: 108 minut Film promítneme v HD v původním znění (farsi, německy) s českými titulky