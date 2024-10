Libor Pavlata, textař, skladatel, dlouholetý člen Akademie populární hudby (ceny Anděl) převážně soft rocku s přesahy do dalších žánrů finalizuje již 4. studiové album. Dobrodružný život přepsaný do not. Charizmatický hlas podepřený výkony hudebníků jeho Bandu, kteří hráli s takovými jmény jako Ennio Morriconne, Ivan Král apod. zaručují příjemný zážitek z muziky, ke které se diváci rádi vracejí…

Sám Libor Pavlata spolupracuje na již 4. studiovém albu s takovými jmény jako jsou několika násobní držitelé cen Grammy, producenty Rolling Stones, Madonny, Bruce Sporingsteena a dalších ikon světové muziky.

Zdroj fotky: fb Libor Pavlata & Band