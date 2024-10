Výstava Delicacy of form – Pavlína Kvita, Božena a Karolína Rossí

Jemnost, harmonie, ženskost – to jsou kvality, které si v této výstavě Delicacy of form připomínáme, a to právě v čase příchodu podzimu a kratších dnů, ve dnech, kdy slunečního svitu je málo, za to však můžeme déle pozorovat noční oblohu s měsícem a hvězdami.

Výstava Delicacy of Form představuje autorky různých uměleckých oborů napříč generacemi. Sochařku Pavlínu Kvitu a malířky Boženu a její dceru Karolínu Rossí v tvorbě spojuje jemné vlákno uměleckého ohledávání podstaty proměnlivých přírodních jevů a úsilí o nadčasové zachycení krásy struktur a elementů, které utváří hmotný svět. Pojítkem jejich rozdílných přístupů je téma mateřství a harmonie barev i tvarosloví. Svými díly vyjadřují poctu tvořivé životní síle.

Kurátorka výstavy: Radka Kaclerová

Vernisáž: so 12. 10. 2024, 16:00 h

Součástí vernisáže bude tvořivá dílna pro děti s lektorkou Lucií Zikánovou.