Sobotní výtvarná dílna pro děti i dospělé

Domácí litografie. V dílně si vyzkoušíte další zajímavou techniku – litografii. Je to nejstarší grafická technika tisku z plochy při, které se využívá plocha vápencového kamene. My nebudeme pracovat s kamenem, ale s běžnými kuchyňskými pomůckami jako je alobal, olej, voda nebo cola. Nevěříte, že by z toho mohlo něco vzniknout? Přijďte si to sami vyzkoušet na sobotní výtvarné dílně pro děti i dospělé.

Doporučené vstupné je 50 Kč. Rezervace na lucie.zikanova@kulturatisnov.cz.