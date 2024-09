Distant Bells – Pink Floyd Tribute

Repertoár skupiny Distant Bells tvoří průřez celou tvorbou Pink Floyd. Kromě klasický hitů usyšíte i skladby z psychedelického období 2. poloviny 60.let, dlouhé kompozice jako jsou skladby Echoes a Atom Hearth Mother nebo celá koncepční alba jako jsou The Dark Side of the Moon nebo Wish You Were Here.

V repertoáru skupiny Distant Bells je zahrnuto také několik skladeb ze sólových alb Davida Gilmoura a Ricka Wrighta.

Zdroj fotky (Distant Bells): Metro Music Bar