AC/DC Tribute Pardubice

AC/DC TRIBUTE jsou fanoušci australské legendy AC/DC, kteří si při vystoupeních plní svůj sen hrát tuto skvělou hudbu, která přináší nostalgii a radost. Každý koncert se snaží přiblížit originálu, jak hudebně, tak i vizuálně v podobě kostýmů, celkovou choreografií, dokonce i přesnými replikami zvonu a děl. Skupina se snaží, aby každý koncert byl jedinečný a aby se fanoušci cítili, jako by se nacházeli na koncertě AC/DC. Díky tomu se jim dostává velkého uznání a pochval ze všech koutů Čech i zahraničí, kde AC/DC TRIBUTE hrají.

AC/DC TRIBUTE je parta tvořena muzikanty s bohatou hudební minulostí, kteří za sebou mají spousty nosičů s vlastní tvorbou z různých kapel. Předskakovali například i takovým světovým ikonám jako jsou LED ZEPPELIN, DAVID BOWIE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FAITH NO MORE nebo WALTARI. Spolupracovali s českými hudebními špičkami jako například KAREL GOTT, VÁCLAV HYBŠ, DAVID KOLLER, IVAN KRÁL, KAMIL STŘIHAVKA nebo PETR KOLÁŘ.

Pokud tedy toužíte po tom, abyste si mohli užít skvělou hudbu AC/DC, pak je AC/DC TRIBUTE tou správnou volbou.

