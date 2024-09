K příležitosti 120. let uplynulých od založení Muzea města Brna jsme připravili výstavu zahrnující výběr z výtvarných děl, které muzeum získalo do svých sbírek za posledních deset let. Jde o několik příkladů umění 19. a počátku 20. století, soubor děl ze šedesátých až sedmdesátých let zahrnující především neokonstruktivní umění a příklady konceptuálních tendencí. Většinová část exponátů se vztahuje k činnosti Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Jde o práce současných i bývalých pedagogů, stejně jako starších i poměrně čerstvých absolventů této fakulty.

Přehlídku akvizic doprovázejí dvě komorní výstavy umělců, jejichž díla muzeum taktéž v posledních letech pořídilo do sbírek, totiž výstava kreseb Josefa Hrdého a menší expozice Petra Skácela, který by se letos v září dožil sta let. V rámci výstavního projektu zároveň slavnostně odhalujeme trvalou site-specific instalaci Helix Pavla Korbičky, která taktéž bude zařazena do sbírek muzea.

Pondělí - Neděle 10:00 - 18:00

Zdroj fotky (Akvizice Galerie města Brna za posledních 10 let): Muzeum města Brna