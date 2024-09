Pohádka naslano – divadlo DIP

Interaktivní představení Pohádka naslano je určeno pro ty nejmenší diváky od 0 do 3 let a jejich rodiče. V neděli 13. října v 15:00 a 16:30 se můžete vydat do Solné jeskyně Kamenná panna, kde vás čeká 45 minut plných fantazie a proměn obyčejných věcí.

Co všechno se může stát, když se dítě na pláži nudí? Všude písek a zase jenom písek. Taky kyblík, lopatka, deka, slunečník, ručník, nějaké noviny, jenomže tohle všechno už dávno zná. Máma si hrát nechce. Žádný kamarád na obzoru. A zase ten písek. … Najednou se však stane něco zvláštního. Kyblík už není jenom obyčejný kyblík. Noviny začínají létat jako racek. A co teprve, když moře přijde blíž a začne ukazovat svá tajemství.

Představení, které z obyčejných všedních věcí vytvoří prazvláštní tvory známé i neznámé. Proměny a fantazijní metamorfózy všeho a všech přinesou vám i dětem spoustu radosti a lehkosti okamžiku.

Kde: Solná jeskyně Kamenná panna (Orlí 16)

Čas. dispozice: 45 minut

Režie: Gabriela Ženatá

Hrají: Iveta Kocifajová

Scénografie: Kateřina Doleželová

Fotografie: Tereza Sikorová



Vstupné:

Rodič + dítě – 300 Kč

Rodič + 2x dítě – 350 Kč

Rodič + 3x dítě – 390 Kč

Rodič – 150 Kč

Nejbližší rezervace

13. října v 15:00

13. října v 16:30

Pro rezervaci vstupenek pište mail na divadlodip@gmail.com –uveďte počet lístků a pro koho jsou (kolik dospělých a kolik dětí). Podle toho vznikne výsledná cena. Na email vám přijdou pokyny k platbě, která je potřeba do tří dnů od rezervace uhradit.