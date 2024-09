Plavba tělem – divadlo DIP – pro děti 3+

Interaktivní loutkové představení Plavba tělem zavede děti ve věku od 3 do 10 let na dobrodružnou cestu lidským tělem. V Klubu Leitnerova se malí diváci mohou těšit na 45 minut plných objevů, kde se dozvědí, co se v jejich těle odehrává a jak to tam vlastně vypadá.

Víte, že voda tvoří většinu našeho těla? Ptáte se, kudy teče? A proč?

Diváci nahlédnou pod kůži a pozdraví se s vodou v nás. Potkají se s mozkem, nakouknou pod pokličky pánviček paní ledviny, zahrají si na enzymy, seznámí se se soplíky Hepčí a Husčí a zažijí spoustu dalšího.

Hrají: Petr Theodor Pidrman nebo Matěj Záhořík

Scénografie: Magdaléna Teleky

Režie: Juliána Vališková

Vstupné: https://goout.net/cs/listky/plavba-telem/ldgab/