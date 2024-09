Underground Comedy Club

Přijďte se pobavit s trojící výborných stand-up komiků:

MARTIN JIRMAN – Za svůj život dokázal opustit korporát a stát se otcem. Pro jeho psychickou pohodu by bylo lepší, kdyby opustil děti a zůstal v kanceláři. Přišel o iluze, volný čas a peníze. Získal permanentní únavu, tik v levém oku a fobii z hysterických matek na dětských hřištích. Jeho stand-up výstupy jsou o vztazích, dětech a jiných lidských trápeních.

JAROSLAV CERMAN – Známý též jako „nejhodnější a nejlaskavější člověk ve vesmíru“. Světoběžník, filosof, ozbrojený občan a hrdý otec. Na lidech vidí především to pěkné. Jeho úvahy o světě a jeho problémech mu jistě brzy vyslouží četná pozvání do DVTV, kde je bude nekompromisně obhajovat. Do té doby je však prezentuje na standupech.

LIBOR MACHÁČEK – Libora Macháčka můžete znát z pořadu Comedy Club, konkrétně z vystřižených záběrů. Libor při svých stand-upech mluví o všem, co mu vadí, od sebe, přes matky až po supermarkety Penny. Vystupuje zejména z důvodu finanční tísně, jelikož studoval politologii a jeho OnlyFans účet příliš velký úspěch nezaznamenal.